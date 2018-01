Adam Levine se encontra com garotinha que chorou ao descobrir que ele era casado

Depois de virar sensação na internet, a garotinha Mila finalmente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente seu amor platônico Adam Levine, vocalista do Maroon 5. A jovem ficou mundialmente conhecida após a mãe fazer um vídeo com ela aos prantos quando descobriu que o músico tinha se casado.

O encontro foi promovido pela apresentadora Ellen DeGeneres em seu programa, onde a mãe explicou como surgiu a ideia de gravar a reação. “Estávamos no supermercado e eu comentei que o Adam tinha casado e ela ficou arrasada. Então, eu mudei de assunto. Depois eu contei a ela novamente e filmei”, declarou.

A apresentadora Ellen degeneres então deu à garota uma roupa cheia de estampas com o rosto de Adam Levine. Pouco tempo depois, o próprio cantor entrou no estúdio para surpreender Mila, que acabou ficando envergonhada na presença do ídolo.

O encontro

O choro