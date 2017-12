Adam Levine canta ‘Hey Jude’ em homenagem a Christina Grimmie no ‘The Voice’

Adam Levine, vocalista do Maroon 5, fez na noite de terça-feira, 25, uma homenagem à cantora Christina Grimmie, assassinada em 2016, ao cantar Hey Jude, dos Beatles, com o seu time no programa The Voice.

Grimmie foi revelada na sexta temporada do programa e fazia parte do time de Adam na competição, onde chegou a ser finalista. Em 10 de junho de 2016, a cantora foi morta a tiros por Kevin James Loibl enquanto concedia autógrafos a fãs após um show em Orlando, na Flórida. O atirador, supostamente fã de Grimmie, se matou em seguida.

Antes de cantar Hey Jude, Adam falou diretamente com a família de Grimmie, que estava na plateia, e explicou a homenagem. “Eu a amava tanto. Eu sinto muito sua falta. É injusto que ela não esteja aqui. Nós vamos cantar uma pequena música hoje, e eu vou cantar cada palavra pensando nela e em sua homenagem.”

No último dia 21, foi lançado nas plataformas digitais um novo EP póstumo de Christina Grimmie, intitulado Side B.