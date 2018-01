Adam Lambert recria vídeo de ‘Bohemian Rhapsody’; veja

O cantor Adam Lambert participou no último fim de semana do programa Chatty Man, apresentado por Alan Carr, e recriou com o apresentador um trecho do clássico vídeo de Bohemian Rhapsody.

Lambert foi finalista do programa American Idol em 2009 e é o frontman do Queen desde 2011.

Em setembro, a banda passou pelo Brasil para se apresentar no Rock in Rio. Relembre como foi.

Relembre o vídeo original de Bohemian Rhapsody: