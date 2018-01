Acidente no ‘Caldeirão do Huck’ rompeu tumor benigno no cérebro do cantor sertanejo Mariano, diz jornal

O acidente do cantor Mariano (da dupla Munhoz e Mariano) no quadro Saltibum do programa Caldeirão do Huck ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 26. O médico do artista revelou ao jornal O Dia, do Rio, que a queda fez romper um cisto benigno que Mariano tinha no cérebro.

“De tempos em tempos, ele vai ter que fazer novos exames”, disse Ronaldo Gorga ao colunista Leo Dias. “Ele já tinha esse cisto benigno e não sabia. O cisto se rompeu, mas não era grande o suficiente para causar um problema maior.”

Mariano está liberado para viajar e para se apresentar, e segundo a assessoria da dupla, novos shows devem ocorrer em breve.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A dupla ficou muito conhecida quando emplacou o hit Camaro Amarelo, em 2013.