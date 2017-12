Abigail Breslin, de ‘Pequena Miss Sunshine’, revela ter sofrido abuso sexual

Através de seu perfil no Instagram, a atriz Abigail Breslin, que ficou conhecida ainda criança pelo filme Pequena Miss Sunshine, decidiu compartilhar com os seus seguidores um trauma que sofreu em sua vida, ter sido abusada sexualmente.

Na publicação de Breslin, compartilhada na terça-feira, 11, uma imagem trazia um texto sobre abuso. “Consentimento II. Você não é obrigado a fazer sexo com alguém com quem esteja se relacionando. Namorar não é dar consentimento. Casar não é dar consentimento”, dizia a imagem.

Na legenda, a atriz revelou também que “conhecia o agressor”, junto com hashtags que alertam para o “mês de conscientização do abuso sexual” e para “quebrar o silêncio”.

i knew my assailant. #SexualAssaultAwarenessMonth #breakthesilence A post shared by Abigail Breslin (@abbienormal9) on Apr 10, 2017 at 10:47pm PDT

Depois de estrelar por duas temporadas a série Scream Queens, Breslin foi recentemente escalada para estrelar uma nova versão de Dirty Dancing – Ritmo Quente num telefilme dos EUA. A atriz ficou com o papel de Baby, que originalmente foi de Jennifer Grey. O novo filme, que tem ainda Colt Prattes no papel que foi de Patrick Swayze, irá ao ar no dia 24 de maio no canal norte-americano ABC.