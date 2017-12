Abertura da Flip 2017 terá leitura de textos de Lima Barreto com Lázaro Ramos, Lilia Schwarcz e Felipe Hirsch

A sessão de abertura da 15ª Festa Literária Internacional de Paraty será protagonizada por Lázaro Ramos: o ator vai interpretar textos de Lima Barreto, homenageado desta edição. A leitura faz parte de uma apresentação criada pela historiadora Lilia Schwarcz – que em junho lança a biografia Lima Barreto, Triste Visionário. O diretor Felipe Hirsch completa a trinca da sessão que abre a Flip, este ano marcada para os dias 26 a 30 de julho, em Paraty.

Ramos está no ar com o programa Espelho, no Canal Brasil, em que entrevista figuras de destaque da cultura afro brasileiras. Na Flip deste ano, ele também lançará o livro Na Minha Pele (Objetiva), no qual explora sua trajetória como ator.

Conhecida também por obras relacionadas à história social brasileira, Lilia Schwarcz vai apresentar na Flip o resultado da sua pesquisa de mais de uma década sobre Lima Barreto – como o Estado adiantou, em dezembro.