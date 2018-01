ABBA vai ganhar nova exposição em Londres ainda este ano

O grupo sueco ABBA, que teve grande popularidade nas décadas de 70 e 80 com músicas como Dancing Queen, vai ganhar uma nova exposição em Londres em homenagem à carreira e, principalmente ao sucesso que fez no Reino Unido.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, a exposição ABBA: Super Troupers abre no dia 14 de dezembro (e vai até abril de 2018) no Southbank Centre, em Londres, perto da estação de trem que leva o mesmo nome de uma das mais famosas músicas do grupo, Waterloo.

Foi com Waterloo, aliás, que o ABBA deu início a sua carreira no Reino Unido. O quarteto formado por Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad. A música deu o título da a competição Eurovision para o ABBA em 1974, quando o evento foi realizado na cidade inglesa de Brighton.

“Essa conexão traz à mente várias memórias felizes da canção que iniciou nosso sucesso no Reino Unido”, disse Anni-Frid, apelidade de Frida, em comunicado.

Segundo Björn Ulvaeus, a exposição tem como objetivo contextualizar como estava a Inglaterra no período em que o grupo fez sucesso. “Já que nossas canções foram escritas nos anos 1970 e ainda são tocadas hoje, é interessante que a exposição traga o contexto temporal em que elas foram criadas”, explicou. “Nós compomos Mamma Mia em 1975. O que aconteceu neste ano no mundo e no Reino Unido?”

A exposição terá figurinos e objetos do grupo, além de peças que já estão em exibição no museu oficial do ABBA, que fica em Estocolmo, na Suécia.