A última aparição de Amy

A cantora Amy Winehouse foi encontrada morta neste sábado, Londres. A vocalista ganhou notoridade com o lançamento do seu segundo álbum Back to Black, em 2006, que emplacou o hit Rehab. Com o seu sucesso e também da gravadora Daptone, a música negra experimentou um verdadeiro revival. Dona de uma personalidade conturbada, Amy sofria com o vício em drogas e alcool, que, suspeita-se, foram os responsáveis pela morte prematura, aos 27 anos.

Uma ambulância foi chamada à casa de Winehouse, em Camdem Square, às 16h05 deste sábado (horário local). O falecimento foi confirmado pela polícia londrina, que ainda não esclareceu o motivo.

A última aparição pública de Amy foi no iTunes Festival, em Londres (veja vídeo abaixo), em que subiu ao palco e dançou ao som da música Mama Said, cantada pela sua protegida Dionne Bromfield.