‘A Rede Social’ é eleito Melhor Filme por associação de críticos online

O superestestimado A Rede Social continua arrebatando tudo a que concorre. Ele venceu como Melhor Filme na 14ª edição do Online Film Critics Society Awards. O drama, sobre a criação do Facebook, e que contava com seis indicações, também venceu como Melhor Diretor (David Fincher) e Melhor Roteiro Adaptado.

Colin Firth (por O Discurso do Rei) e Natalie Portman (por Cisne Negro – filme que levou apenas uma das sete indicações que possuía) venceram os prêmios principais de interpretação e se confirmam como os favoritos ao Oscar de Melhor Ator e Atriz. Os coadjuvantes eleitos foram Christian Bale (por The Fighter) e Hailee Steinfeld (por Bravura Indômita, que também faturou Melhor Fotografia). Hailee é uma das revelações do ano e, mesmo tendo apenas 14 anos, tem bastantes chances de disputar o prêmio da Academia.

A Origem, de Christopher Nolan, foi agraciado com dois prêmios: Melhor Roteiro Original e Melhor Montagem. Toy Story 3 faturou, claro, como Melhor Animação, Exit Through the Gift Shop foi o Melhor Documentário e o sul-coreano Mother – A Busca pela Verdade foi eleito o Melhor Filme Estrangeiro do ano.