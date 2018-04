Sandra Bullock, eleita melhor atriz de drama em 2010 por Um Sonho Possível surpreende com novo corte de cabelo, ostentando uma franjinha. Natalie Portman, apontada por vários sites especializados com a grande favorita nesta mesma categoria neste ano (por Cisne Negro) surge com uma flor em vestido solto que não marca a barriga, já que atriz está grávida.