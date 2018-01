A-Ha toca em SP; veja cinco bons motivos para ver o show da banda

O A-Ha, que toca em São Paulo na noite desta quarta-feira, 14, é uma banda que está na ativa há muito tempo. No último dia 27 de setembro, o grupo se apresentou no Rock in Rio e fez um show memorável. Morten Harket, vocalista do grupo, abusou da simpatia e cativou o publicou que esperava ansiosamente pela apresentação da cantora Katy Perry. Selecionamos cinco motivos imperdíveis para assistir ao show da banda.

1) As baladas

O A-Ha tem muitos clássicos, mas as canções de amor são as especialidades da casa. Stay On These Roads já fez muito marmanjo chorar e gritar bem alto

2) ‘You are the one’

Mais uma baladinha top do A-Ha, mas essa é especial. Se você não conhece, abra o YouTube agora é digite o nome da canção. Pura nostalgia da década de 1980, onde todo mundo era feliz e se vestia de maneira bizarra.

3) Teclados saudosistas

O teclado do A-Ha contribui imensamente para o sucesso da banda. O instrumento não está ali por um acaso. A coisa é estrategicamente colocada em toda música. De Forest Fire a Cry Wolf. O A-Ha sabe como ninguém como trabalhar o teclado.

4) Clássicos da Sessão da Tarde

Não importa se ele fez ou não parte da sua vida, mas todo mundo tem aquele filminho favorito da Sessão da Tarde. E o A-Ha sempre foi trilha sonora dele, independentemente da veracidade da trilha sonora. Em mais de 1 hora de show, a Cidade do Rock assistiu a uma maratona nostálgica inconsciente de clássicos vespertinos repetidos à exaustão na TV Globo.

5) A simpatia de Morten Harket

Morten Harket chegou a se apresentar no Programa Raul Gil, em 1995. Precisa falar mais alguma coisa?