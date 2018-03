‘A Bela e a Fera’ bate recordes em seu final de semana de estreia

O filme A Bela e a Fera, adaptação em live-action da animação de 1991 da Disney, chegou aos cinemas no último final de semana quebrando alguns recordes de bilheteria.

De acordo com o site especializado Box Office Mojo, o filme lucrou no seu fim de semana de estreia 170 milhões de dólares nos EUA, se tornando assim a sétima maior estreia de todos os tempos do país. Os seis primeiros colocados são Star Wars: O Despertar da Força (2015), Jurassic World (2015), Os Vingadores (2012), Vingadores: Era de Ultron (2015), Capitão América: Guerra Civil (2016) e Homem de Ferro 3 (2013).

Fora dos EUA, o filme arrecadou cerca de 180 milhões de dólares, totalizando 350 milhões em seu final de semana de estreia mundialmente. Com isso, o novo A Bela e a Fera se tornou a 14ª melhor estreia de todos os tempos no mundo.

Com o valor doméstico nos EUA, o filme quebrou o recorde de maior estreia de todos os tempos para a sua classificação indicativa no país, a chamada “PG”, quando o filme é livre para todos os públicos, mas há uma recomendação de atenção para os pais. Até o momento, o detentor do recorde era a animação Procurando Dory, que estreou em 2016 arrecadando 135 milhões de dólares.

A estreia de A Bela e a Fera quebrou ainda o recorde de maior estreia para o mês de março nos EUA, superando Batman V. Superman: A Origem da Justiça, que arrecadou cerca de 167 milhões de dólares em março de 2016.

Com os valores, o novo filme da Disney se tornou também a maior estreia de todos os tempos de um filme liderado por uma personagem feminina nos EUA. O maior até então havia sido Jogos Vorazes – Em Chamas, com 158 milhões de dólares em novembro de 2014.

Para finalizar a lista de recordes, a nova versão de A Bela e a Fera superou Alice no País das Maravilhas como a melhor estreia de um filme live-action da Disney. Em 2010, o filme dirigido por Tim Burton havia conquistado 116 milhões de dólares em seu final de semana de estreia.

Alice, aliás, é o filme live-action mais visto da Disney de todos os tempos até o momento, com mais de 1 bilhão de dólares em bilheterias mundiais. Com a boa estreia, A Bela e a Fera poderá superar a marca.