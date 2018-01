Direto da Cidade do Rock

Julio Maria, do Caderno 2, manda mais notícias da Cidade do Rock:

Voo da paciência

Seis horas. Este era o tempo de espera na fila para quem quisesse ‘voar’ pendurado na tirolesa armada em frente ao Palco Mundo na tarde desta sexta-feira. Mesmo sabendo do tempo, colocado em um aviso digital no final da fila, as pessoas não se intimidavam.

Coadjuvante

O rapper mineiro Flavio Renegado, que recebeu como convidado outro rapper, Orelha Negra, não empolgou no primeiro show do Rock In Rio. Dúvidas se deveria ter sido mesmo ele a abrir o Palco Sunset. Havia mais pessoas esperando a apresentação no Palco Mundo do que em sua plateia.