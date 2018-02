Julio Maria – O Estado de S.Paulo

Ao contrário do palco Alternativo, que sofreu com as oscilações de som e volume baixo, o palco Cidade Jardim esteve bem equalizado e com o som nas alturas para o som pesado do Queens of the Stone Age. Altos decibéis sem que a massa viesse embolada. Fez toda a diferença no impacto de um show quente e vigoroso.