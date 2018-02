8 programas culturais para fazer em casa neste carnaval

Não é todo mundo que gosta do Carnaval, mas queira ou não temos aí um feriado pela frente! Separamos algumas dicas para você aproveitar os próximos dias com programas culturais sem precisar sair de casa.

1 — Ouvir (e depois ouvir de novo) o Black Panther the Album

A trilha sonora de Pantera Negra é um dos destaques do filme, super elogiado mundo afora. O disco saiu nesta sexta-feira, 9, e foi feito por ninguém menos que Kendrick Lamar. O rapper participa de quase todas as canções, e assina a curadoria do projeto. Outros músicos no disco: The Weeknd, Travis Scott, SchoolBoy Q, SZA, Anderson Paak, Jay Rock e James Blake. Sensacional.

2 — Marvelous Mrs. Maisel

A série da Amazon venceu o Globo de Ouro na categoria comédia com muita razão: a história de Midge Maisel, de uma separação conturbada até uma carreira no stand up comedy, é, de fato, marvelous. Rachel Brosnahan (de House of Cards) interpreta a protagonista na criação de Amy Sherman-Palladino (de Gilmore Girls).

3 — Se atualizar no Choque de Cultura

Choque de Cultura, programa cultural, com os maiores nomes do transporte alternativo brasileiro… (tá moscando? Clique aqui se não entendeu nada).

4 — Ler a nova HQ Uma Irmã

Depois do sucesso global de Call Me By Your Name as histórias de descoberta sexual na adolescência ganharam um novo patamar, mas a nova HQ da Editora Nemo vem bem a calhar. Uma Irmã, do francês Bastien Vivès (autor revelação do Festival de Angoulême de 2009), é uma super bem desenhada história cheia de “primeiras vezes” e emoção.

5 — Ler Call Me By Your Name

Muita gente já viu o maravilhoso filme de Luca Guadagnino, mas é legal notar que o roteiro de James Ivory (indicado ao Oscar) é adaptado do romance Me Chame Pelo Seu Nome, do escritor André Aciman. O filme faz justiça ao livro — leia aqui nossa entrevista com o autor.

6 — Experimentar as novas séries do HBO GO

A HBO está oferecendo acesso gratuito aos primeiros episódios das séries Crashing, Divorce e High Maintenance — bem como da nova Mosaic — na plataforma digital HBO GO. Quem sabe é um bom jeito de experimentar o serviço de streaming.

7 — Preparar os lenços e mergulhar em This Is Us

A primeira temporada de This Is Us está disponível no Amazon Prime Video no Brasil. A série, que conta a história de vários personagens que dividem a mesma data de nascimento (e logo você sabe por que), é conhecida por fazer as pessoas chorarem em TODOS os episódios. É maravilhosa.

8 — Conhecer o Hot Ones

Sean Evans virou uma espécie de celebridade na internet americana ao apresentar o programa Hot Ones — nele, Evans entrevista uma lista de personalidades do cinema, da música e até dos esportes tendo à sua frente uma bandeja com dez asinhas de galinha (hot wings, daí o nome do programa) com pimentas de gradações variadas. Conforme a entrevista vai acontecendo, a pimenta vai ficando mais forte. Sugestões por onde começar: Vince Staples, Logic, Seth Rogen.