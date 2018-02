5 músicas fundamentais do punk rock de São Paulo

No próximo sábado, 15, o Estadão vai publicar um material especial sobre punk rock / hardcore – a vertente mais subversiva do rock n’ roll. Não vou entregar logo de cara exatamente tudo que vai ser, mas dá para dizer que tem relações com a cena de hardcore de Washington DC dos anos 1980 e 1990 (Bad Brains? Fugazi?), o que está acontecendo aqui por São Paulo e… enfim, por aí vai.

Por enquanto, separamos cinco (só cinco, e foi difícil) músicas fundamentais do punk rock de São Paulo – claro que são poucas, mas funcionam como uma pequena amostra do que já rolou por aqui (claro que o Garage Fuzz é de Santos), passando por todas as épocas – desde o início dos anos 1980 até hoje. E tem muita, muita coisa boa.

Inocentes – Pânico em SP

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ratos de Porão – Crucificados pelo Sistema

Invasores de Cérebros – Porra de Vida

Garage Fuzz – Embedded Needs

O Inimigo – O Que Te Faz Errar