30 dias para o Rock in Rio: qual é a atração internacional mais aguardada?

A contagem regressiva para o início da 16ª edição do Rock in Rio já começou. Faltam 30 dias para a Cidade do Rock abrir as portas. Até lá, de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira, cerca de 500 pessoas trabalharão na montagem da área de 150 mil metros quadrados, que receberá cerca de 150 atrações musicais, brinquedos, lojas e restaurantes. O Rock in Rio 2015, que comemora o aniversário de 30 anos do evento, ocorre de 18 a 20 e de 24 a 27 de setembro.

Ao todo, serão 91 horas de festa durante os sete dias de festival. Ainda de acordo com o comunicado, a Cidade do Rock funcionará das 14h às 3h e o público, de 85 mil pessoas por dia de evento, assistirá a apresentações de grandes artistas nacionais e internacionais no Palco Mundo, encontros especiais no Palco Sunset, arte, cultura e música na Rock Street, que nesta edição será dedicada ao Brasil, DJs e apresentações de dança urbana.

Confira algumas matérias que já publicamos sobre o evento e vá se preparando!

