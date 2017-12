3.º PopPorn começa hoje com filmes inéditos

De hoje até domingo, São Paulo recebe as atrações do 3.º Festival PopPorn, que tem como tema CorpoSão, MenteInsana. A programação inclui filmes que usam o sexo como linguagem – entre eles, Jovem Alocada, Tio Bob, Infidelidade e o polêmico O Come Tudo, de Sady Baby.

Outro destaque é o programa Bike Smut, festival internacional de cinema itinerante que celebra o ciclismo urbano e uma cultura positiva em relação ao sexo por meio de filmes eróticos de bicicleta.

Haverá ainda uma pedalada pelo centro de São Paulo, entre outras atividades no Trackers (Rua Dom José de Barros, 337, ingressos a partir de R$20).