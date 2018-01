’25’, último álbum da cantora Adele, chega ao Spotify

O último disco de Adele, 25, estará disponível no Spotify e na Apple Music a partir da meia-noite do dia 24 de junho. A notícia foi confirmada por representantes das empresas e acontece mais de seis meses depois do lançamento oficial do álbum.



25, que já vendeu mais de 17 milhões de cópias ao redor do mundo, conta com alguns singles disponíveis em serviços de streaming, mas não estava acessível na íntegra em nenhuma dessas plataformas. A cantora, recentemente, prometeu se apresentar no Brasil.

