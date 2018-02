’24 Horas’ volta em 2014 e mantém Kiefer Sutherland no papel principal

A premiada série 24 Horas vai voltar. Com previsão de reestreia para o verão de 2014, o programa vai contar com seu protagonista Kiefer Sutherland (foto), que volta a assumir o papel do agente Jack Bauer depois de quatro anos de ausência, informou a Fox nesta segunda, 13.

24: Live Another Day (24: Viver Outra Vez) traz de volta Sutherland no papel do agente antiterrorismo Jack Bauer na série que revela sua corrida contra o relógio para evitar que o presidente dos Estados Unidos seja assassinado e que o mundo sofra ataques de armas químicas.

Os 12 novos episódios vão manter o formato da série e retratar novamente 24 horas na vida de Bauer.

Com informações da Reuters.