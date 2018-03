2° de Rock in Rio começa com filas

Roberta Pennafort/ RIO

Neste segundo dia de Rock in Rio milhares de pessoas esperam na fila para entrar na Cidade do Rock, que foi aberta há pouco. A fila se estende por cerca de dois quilômetros. Muitas pessoas estão usando camisetas da banda Red Hot Chili Peppers, que é a principal atração da noite.

O céu prenuncia chuva e vendedores ambulantes vendem capas a R$ 10 reais. Depois de uma abertura de muitos casos de furto, a Policia Militar parecer ter intensificado seu esquema de patrulhamento. Em frente à cidade do rock são vários carros de policiais de prontidão. Ontem o sol forte incomodou quem chegou cedo. Hoje o tempo deve ficar mais frio como apontaram as previsões meteorológicas.

Além do Red Hot, vão se apresentar as bandas NX Zero, Snow Patrol, Soul e Capital Inicial. Os shows começam às 19 horas no palco mundo e às 14:40 (horário previsto, mas não respeitado ontem) no palco Sunset, onde são realizados encontros musicais de diferentes artistas.