De chapéu colorido, sua marca registrada, Genival Lacerda fez um show animado, com sucessos de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e, claro, próprios, como Severina Xique-Xique, O Rádio e De Quem é esse Jegue. Dançou muito e animou o público com muito forró, histórias bem humoradas e sua dança tradicional, segurando a barriga. / Adriana Moreira

