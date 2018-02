Hugh Jackman deve interpretar Ulisses em nova versão da ‘Odisseia’

Hugh Jackman está sendo cotado para ser o protagonista de uma versão para o cinema da Odisseia, de Homero.

De acordo com o site especializado The Wrap, o ator interpretaria Ulisses, o clássico personagem que se submete à épica viagem de volta após a Guerra de Troia.

O projeto hollywoodiano está sendo dirigido por Francis Lawrence, que primeiro fez Constantine e, mais tarde, os últimos três filmes da série Jogos Vorazes. O roteirista da série, Peter Craig, também deve escrever a nova versão.

Ainda segundo o site, o novo filme é prioridade do estúdio Lionsgate, e as filmagens devem começar no início de 2016.

Jackman anunciou recentemente que sua próxima interpretação de Wolverine será a última. Ainda este ano, o ator volta às telonas como o Capitão Gancho em Pan, de Joe Wright, e depois, entre os papeis já programados, estão um na biopic esportive Eddie the Eagle e uma superprodução sobre o apóstolo Paulo.