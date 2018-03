New Order lança música inédita, ‘Restless’; ouça

A banda britânica New Order acaba de divulgar o primeiro single do novo disco Music Complete, a ser lançado em setembro deste ano.

Restless cumpre a promessa da banda de voltar às raízes do som eletrônico. Ouça:

O álbum conta com a participação do vocalista do The Killers Brandon Flowers, de Iggy Pop e La Roux. O álbum é o primeiro desde que o baixista Peter Hook saiu da banda, em 2007, mas marca o retorno da tecladista Gillian Gilbert. O último disco do New Order tinha sido Waiting for the Siren’s Call, de 2005. Uma coleção, Lost Sirens, foi lançada em 2013, com músicas gravadas nas sessões do álbum.

Em uma entrevista recente ao Estado, Hook reafirmou sua mágoa com os membros remanescentes da banda, especialmente o guitarrista Bernard Sumner. Segundo Hook, até o fim deste ano a Justiça inglesa deve julgar seu processo contra a banda.