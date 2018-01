“Estou chocado. Quero agradecer a minha esposa por ter encontrado o livro, ’12 Anos de Escravidão’….”, começou assim o discurso da vitória do diretor Steve McQueen. “Me batam com alguma coisa, não estou acreditando!”. As palavras do diretor de ’12 Anos de Escravidão’ refletiam sua emoção ao vencer a categoria principal do Globo de Ouro. Seu filme deixou para trás ‘Capitão Phillips’, ‘Gravidade’, ‘Philomena’ e ‘Rush: No limite da emoção’.

