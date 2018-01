Mascarados no Samba

Jotabê Medeiros

A proibição de se usar máscaras em protestos continua causando polêmica no Rio. O veto às máscaras foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio, mas a proibição é considerada antidemocrática por muitos artistas. Na abertura do show de Elba Ramalho, ao som do Hino Nacional Brasileiro, Ivo Meirelles e a bateria da escola de samba Mangueira, o sambista Ivo Meirelles entrou com máscara de black bloc (manifestantes mascarados que se notabilizaram nos recentes protestos pelo País), assim como os ritmistas da Mangueira – alguns usavam máscaras do personagem de V de Vingança.

Há um boato de que Meirelles, assim como o pessoal do Afroreggae, esteja sob ameaça de traficantes, o que pode ter motivado também o protesto. Algumas pessoas da plateia se manifestaram contra o governador do Rio, gritando “Fora Cabral!” – Sérgio Cabral, por sinal, tem um camarote especial a poucos metros dali, na ponta do Camarote VIP do Rock in Rio.