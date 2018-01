Dia light do Rock In Rio atrai famílias

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clarice Cudischevitch

As atrações “light” do penúltimo dia do Rock In Rio trouxeram à Cidade do Rock muitas famílias, várias delas com crianças, neste sábado, 21. O casal Antonio Carlos Gomes, de 62 anos, e Rose Latini, 52, veio acompanhado dos filhos, de 25 e 22 anos, que fizeram os pais virarem fãs do cantor norte-americano John Mayer. “Viemos principalmente para vê-lo”, conta o casal, em sua primeira vez no festival. “Está muito calor, mas estamos gostando”, disse Rose.

Já Rogerio Zottolo, de 46 anos, veio ao Rock In Rio com o filho Bernardo, de 13 anos, e a esposa, que havia chegado mais cedo para ficar na fila da tirolesa. “Ela é a mais animada, quer vir todo ano”, contou Rogerio. A família não é fã de nenhum artista em especial – na verdade, comprou os ingressos para um dia qualquer, quando as atrações ainda não estavam definidas. “Nós moramos aqui perto, eu só vou ficar até onde eu aguentar”, afirmou Rogerio. “Já eu vou ficar até o final”, ressaltou Bernardo, empolgado com seu segundo Rock In Rio.

Com 60 anos, Francisco José de Macedo Junior acabou vindo sem a esposa ao festival porque só conseguiu comprar um ingresso. “É a quinta edição que eu venho. Vim inclusive na primeira para ver o Queen, que foi inesquecível.” Apesar de estar sozinho, Francisco promete que não vai embora enquanto não acabar o último show da noite, de Bruce Springsteen.

Quem também veio animado para ver a atração principal deste sábado foi o vice-presidente do fã-clube de Bruce Springsteen no Brasil, Ben Hur Tessaro, de 44 anos. Mineiro de Uberlândia, ele chegou ao Rio de Janeiro na quinta-feira com a família – antes, assistiu ao show do cantor em São Paulo. “Ontem estávamos na porta do Copacabana Palace e conseguimos tirar uma foto dele.” Ben Hur tem a expectativa de que o show de hoje dure 3h15. “Ele tem muita disposição.”

Já Daniella Terra, 37 anos, veio com o marido e o filho Bernardo, de apenas oito anos, também para ver Bruce Springsteen. “Adorei o Palco Mundo”, comentou o menino. Eles vieram acompanhados da amiga Erika Millan, 41, que também trouxe o filho Bernardo, de 13 anos. “Esse é o meu quarto Rock In Rio. Estou achando civilizado demais, os outros tinham lama, muito mais bagunça”, comentou Erika.