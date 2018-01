Fãs simulam desmaio para entrar na Cidade do Rock

Julio Maria

Mal súbito

Uma estratégia para entrar na Cidade do Rock com todo o conforto foi descoberta pela área médica do Rock in Rio. Quando há grandes filas na entrada, pessoas simulam mal estar e desmaios, são levadas para algum posto médico de dentro da Cidade e, quando estão sendo atendidas, melhoram milagrosamente. “Estamos sendo mais cautelosos nesses atendimentos agora”, disse o responsável por um dos postos.

Dor de cabeça

Até as 22h de ontem, a maioria dos atendimentos realizados nos postos de saúde tinha como causa dores de cabeça. “As pessoas caminham por muito tempo até chegarem aqui sem tomar água. Por não se hidratar como deveriam, sentem fortes dores de cabeça”, disse a atendente Claudia Nogueira. A partir das 23h, a principal causa dos atendimentos passa a ser o abuso de bebidas alcoólicas