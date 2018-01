10 músicas essenciais para entender a carreira de George Michael

Morto neste domingo, 25, aos 53 anos, o cantor e compositor George Michael teve uma carreira marcada por sucessos inesquecíveis. Talentoso, o britânico estourou na década de 1980 ao lado do parceiro Andrew Ridgeley, no Wham! O cantor iniciou sua carreira solo em 1984, quando lançou seu primeiro compacto solo e a balada Careless Whisper. Veja 10 músicas que melhor resumem sua intensa e brilhante carreira.

1) Freedom

Lançada em 1990, Freedom foi escrita e interpretada por George Michael e faz parte do álbum Listen Without Prejudice Vol. 1, o segundo disco solo do britânico. Esta música se transformou em um hino da comunidade LGBT de todo o mundo.

2) Careless Whisper

Careless Whisper foi sucesso de 1984 quando ainda integrava o Wham!, ao lado de Andrew Ridgeley. Sem sombra de dúvidas, o maior hit do artista britânico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3) Wake Me Up Before You Go-Go

Outra canção do Wham! um clássico das danceterias.

4) Mother’s Pride

Lançada em 1990, como lado B do hit Waiting For That Day. Foi muito tocada nas rádios norte-americanas durante a primeira Guerra del Golfo em 1991 e se transformou numa espécie de música tema dos soldados e suas mães.

5) Waiting For That Day

Uma das músicas mais tocadas nas rádios descoladas do País.

6) A Different Corner

Gravada assim que o Wham! acabou, a composição é uma das mais belas da dupla.

7) Kissing A Fool

A balada de qualidade iquestionável também foi regravada por Michael Bublé em 2003.

8) Please Send Me Someone

A música é uma homenagem ao seu ex-namorado, o estilista brasileiro Anselmo Feleppa. A dupla se conheceu quando o britânico veio ao Brasil para se apresentar na segunda edição do Rock in Rio, em 1991. Vítima da AIDS, Feleppa morreu em 1995. Michael, no entanto, compôs duas canções em sua homenagem: Jesus to a Child (1996) e Please Send Me Someone.

9) I Want You Sex

Fala abertamente sobre sexo, sem papas na língua. “Eu quero seu… sexo… / É sensual / Mas sobretudo / O sexo é algo que nós devemos fazer / Sexo é algo para mim e para você”. A música integra o álbum Faith (1997).

10) Jesus to a Child

Mais um tributo de Michael ao seu grande amor brasileiro Anselmo Feleppa.