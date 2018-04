10 filmes mais pirateados de 2016 – e super-heróis dominam a lista

Mesmo listados como os mais baixados, quase todos os blockbusters alcançaram ótimos valores de arrecadação de bilheteria ao redor do mundo

Os filmes de super-heróis não são somente as galinhas dos ovos de ouro de Hollywood, eles também são sucesso entre a pirataria mundial. O site Torrent Freak divulgou uma já tradicional lista dos filmes que foram mais baixados em 2016 e, não foi surpresa alguma, os três líderes são longas com encapuzados.

São poucos os “intrusos” no ano. Curiosamente, o mais bem posicionado entre eles é Star Wars: O Despertar da Força, lançado no fim de 2015, que ocupa a quarta colocação na lista.

Quase todos os dez filmes entre os mais baixados foram muito bem em bilheteria, ultrapassando a casa dos US$ 500 milhões em arrecadação ao redor do mundo. A exceção é o fraco Independence Day: O Ressurgimento, com seus US$ 387,6 milhões. O retorno da franquia ficou em sétimo lugar na lista.

Veja, abaixo, os dez filmes mais pirateados de 2016: