10 dicas de livros para comprar na Black Friday 2015

Chegou a Black Friday – o dia do ano em que praticamente qualquer coisa está com descontos nas lojas físicas e virtuais do Brasil… e as livrarias e editoras também embarcam nessa.

O Estadão está com um conteúdo grande sobre a promoção, inclusive com dicas para evitar fraudes.

Separamos aqui 10 dicas de livros que estão com descontos atrativos para você completar sua estante:

10) História do Olho, de Georges Bataille (Ed. Cosac Naify – de R$39,90 por R$19,95 no site da editora)

Publicado em 1928, estreia do francês na ficção é uma novela curta que influenciou uma geração de intelectuais, que vai de Roland Barthes a Yukio Mishima. Sexo e surrealismo em pouco mais de 130 páginas.

9) Pergunte ao Pó, de John Fante (Ed. José Olympio) – de R$35 por R$17,50 no site da amazon.com.br)

O livro mais popular de Fante ganhou uma reedição recente que já entra na promoção – Fante influenciou a geração beat e Charles Bukowski, mas é melhor do que todos eles.

8) Le Freak – Autobiografia do maior hitmaker da música pop, de Nile Rodgers (Ed. Zahar – de R$54,90 por R$27,45, no site da editora)

De David Bowie a Pharrell Williams, Nile Rodgers trabalhou e produziu muita gente, enfileirou uma série de sucessos nos topos das paradas de todo o mundo e viveu esse estilo de vida com… estilo.

7) Eclipse, de John Banville (Ed. Biblioteca Azul – de R$39,90 por R$ 16,74, no site da amazon.com.br)

Primeiro romance de uma trilogia sobre o personagem Alexander Cleave, um ator ressentido que passa a viver isolado. Banville, irlandês, é conhecido por seu estilo de escrita elegante e já recebeu diversos prêmios literários ao redor do mundo.

6) Os Detetives Selvagens, de Roberto Bolaño (Ed. Companhia das Letras, de R$63 por R$38 no site da amazon.com.br)

Divertida e brilhante, a história de Ulises Lima e Arturo Belano em busca de Cesárea Tinajero é o fio condutor de um romance que faz rir e faz chorar numa intensidade maluca. 624 páginas, impossível parar de ler.

5) Qualquer coisa na loja da Banca Tatuí

Um dos principais e-commerce para editoras independentes do Brasil entrou na Black Friday e oferece descontos em tudo que é tipo de livro: poesia, quadrinhos, zine, fotografias e as experimentações gráficas dos independentes.

4) Guerra e Paz (de R$ 119 por R$ 48,90) e Contos Completos (de R$139 por R$ 69,90), de Liév Tolstói (Ed. Cosac Naify, na amazon.com.br)

Clássico é clássico!

3) O Filho Eterno, de Cristovão Tezza (Ed. Record – de R$ 45 por R$ 22,10 no site da amazon.com.br)

Belíssimo livro do autor curitibano, que narra a própria experiência de criar um filho com síndrome de Down. Lançado em 2007, ganhou, com justiça, todos os grandes prêmios literários nacionais em que competiu.

2) As Correções, de Jonathan Frazen (Ed. Companhia das Letras – de R$38 por R$20,80, no site da amazon.com.br)

Livro que recebeu o National Book Award de 2001, que lançou de fato Franzen numa espécie de cânone da literatura norte-americana contemporânea. A tradicional família Lambert é explorada à exaustão e as contradições que o autor cria bem como sua prosa ácida fazem desse um grande livro.

1) O Mal de Montano, de Enrique Vila-Matas (Ed. Cosac Naify – de R$ 59 por R$ 35,40, no site livrariacultura.com.br)

Ficção e ensaio se misturam nesse livro que é um bom representante da “fase literária” do escritor espanhol.