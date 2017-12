Radar Cultural

Britânica Charli XCX lança música com Pabllo Vittar; ouça ‘I Got It’

A cantora britânica Charli XCX, responsável por sucessos como Boys, I Love It (com Icona Pop) e Fancy (com Iggy Azalea), revelou nesta quarta-feira, 13, a música I Got It, sua nova parceria, dessa vez com a drag queen brasileira Pabllo Vittar e as rappers americanas Brooke Candy e Cupcakke. + Pabllo Vittar estreia em parada