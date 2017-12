Vencedor da 2ª Edição do Prêmio Musique

André Lima Idade: 31 anos Local: Itabira – MG André Lima, 31 anos, é o vencedor da segunda edição do Prêmio Musique, que trouxe desta vez uma letra inédita do compositor Tom Zé para ser musicada pelos participantes. Na opinião do próprio Tom, André conseguiu chegar ao melhor resultado para a letra chamada “Pavana para