X-Men: integrante da equipe de mutantes revela ser gay

A 40ª edição da HQ All-New X-Men, que será lançadas nos Estados Unidos nesta quarta-feira, 22, trará uma revelação sobre um dos personagens fundadores da equipe de mutantes liderada por Charles Xavier. Bobby Drake, o Homem de Gelo, é homossexual.

As imagens que saíram nas prévias da HQ mostram que o personagem, em conversa com Jean Grey, deixa claro que escondia a homossexualidade. Ela questiona alguns comentários do herói sobre outra personagem e expõe o fato dele ser gay. Veja abaixo.

A história de All-New X-Men mostra os mutantes ainda jovens, mas causará impacto na versão adulta de Bobby Drake. Nos quadrinhos revelados, as duas versões do personagem se conhecem e o jovem Homem de Gelo não entende como a sua orientação sexual pode ser diferente da versão dele no futuro. Ele sugere que talvez a versão mais velha dele não tivesse conseguido lidar com o fato de já sofrer segregação por ser um mutante.

Curiosamente, o Homem de Gelo já despertava a atenção a respeito da sexualidade dele. E isso aconteceu com tal força que até a animação Uma Família da Pesada (Family Guy), com todo o seu humor negro, já fez piada com o herói. Assista:

A luta dos X-Men por direitos iguais aos humanos frequentemente foi usada como uma metáfora para o fim da segregação no mundo real, qualquer que seja.

Alguns heróis dos quadrinhos já assumiram a homossexualidade. Recentemente, por exemplo, um Wolverine de uma realidade paralela engatou um romance com o herói Hércules. Justiça Encapuzada e Capitão Metrópole, do clássico Watchmen, mantinham uma relação amorosa, mesmo que velada. Hulking e Wiccan, de Os Novos Vingadores, levaram a HQ da Marvel a receber o prêmio de Melhor Revista em Quadrinhos, no GLAAD Awards (criado por uma ONG homônima que luta contra o preconceito aos homossexuais).

Há outros casos clássicos como Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, e de Katherine Kane, a atual Batwoman, também já revelaram suas orientações.