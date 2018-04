Water Rats pede a longevidade alucinada dos Rolling Stones em clipe de ‘Rolling Stoners’, com participação de Deb and The Mentals; assista

Vem cá, Mick Jagger, Keith Richards, e companhia, qual é o seu segredo?

Assim, jocosos, desbocados e esteticamente alucinantes, os Water Rats apelam para Rolling Stones para descobrir qual é fórmula usada pelo grupo inglês para se manter na ativa, por tanto tempo, sobrevivendo aos extremos mais alucinantes (e, também, alucinógenos) do rock and roll ao longo de tantas décadas.

“Com a diferença que não somos milionários como eles”, brinca Alexandre Capilé, guitarra e voz do grupo, também responsável pela produção e mixagem da faixa.

Com Rolling Stoners – música do disco Year 3000, lançado em novembro do ano passado pela Forever Vacation Records, Laja Records e HBB -, o quarteto curitibano é voraz nos vocais, enquanto o trio formado por guitarra, baixa e bateria cria espaços e cadência nos períodos pré-refrão. Como se esperassem pela explosão e loucura, tal qual aquele segundo que antecede o salto.

No comunicado enviado ao blog, eles citam uma fusão de AC/DC com Beastie Boys – e faz sentido. As guitarras soam afiadas, enquanto os vocais são anárquicos, vazados pelas pelas cordas vocais, com a intensidade do grupo nova-iorquino.

“Com um tom irônico, o som tem uma pegada que foge um pouco do punk rápido, mas com a personalidade do Water Rats bem implícita, seguindo a linha criada na música Mad Dog (EP Hellway To High)”, explica Capilé.

Com o lançamento do clipe de Rolling Stoners, em primeira mão aqui no blog, o grupo também anuncia oficialmente a entrada de Alê Iafelice na banda. Agora, ele é o responsável pelas baquetas do Water Rats e se junta a Capilé, Pedro Grips (guitarra e vocal), Bi Free (baixo).

O vídeo, que pode ser assistido abaixo, foi dirigido por Denis Carrion durante a turnê Forever Vacation Sudamerica, realizada pelo WR e pelo também explosivo (e altamente recomendável) Deb & The Mentals. Nesse giro, eles cruzaram pelos estados do sul do País até o Uruguai.

Rolling Stoners, o clipe, foi registrado em Porto Alegre, e apresenta os Water Rats embasbacados pela fúria insana do Deb & The Mentals no palco – e alucinam que são eles ali no palco.

Assista a Rolling Stones, do Water Rats: