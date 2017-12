Vanguart cicatriza as feridas de um coração machucado na nova música ‘Beijo Estranho’; ouça

Quarto disco da banda sairá em 28 de abril

O coração e sua vontade própria.

E não estamos falando da frequência cardíaca, algo que obviamente não controlamos. O papo aqui não é biológico ou coisa do tipo. Trata-se daquele ou daquela que, invariavelmente, faz com que o ritmo cardíaco acelere, na proximidade e também na distância.

É disso que o Vanguart trata naquela que é a primeira música do quarto disco de estúdio dos já-não-garotos mato-grossenses. Beijo Estranho, faixa que dá nome ao álbum, assinada e cantada por Helio Flanders, escoa sobre os amores desajustados.

Aqueles que não são bem-vindos. Aqueles que chegam com uma voz, no fundo da cabeça, dizendo “saia já daí”.

E Flanders o canta com uma agonia de ter o coração acelerado por alguém que não merece. Transforma o sentimento em falsetes.

Depois do solar disco Muito Mais do que Amor (2013), sucessor do melancólico Boa Parte de Mim Vai Embora (2011), Beijo Estranho, o álbum, parece caminhar por uma área cinza, a sutil intersecção entre dois antecessores tão opostos.

O violino Fernanda Kostchak, que chegou à banda em 2011, é essencial para a agonia da faixa. Pincela, por vezes de forma tênue, noutras, agressivamente, os altos e baixos da mensagem de Flanders.

É um estranho bom, tal qual o título da música, a forma como a canção é conduzida até seu fim, quando a paz enfim afoga os sentimentos ruins de um amor que azedou.

De veloz, a faixa segue para um fim tranquilo, quando o eu-lírico disse aquilo que gostaria. E, depois disso, estava livre.

Deixou de viver no outro(a), naquela relação unilateral. “Queimou o coração devagar”, como canta Flanders. “Mas hoje eu vivo em mim”, decreta, por fim.

O clipe que comemora a chegada da primeira faixa de Beijo Estranho, uma lindeza produzida pela Lorena Calabria, pode ser assistido aqui. Abaixo, a letra da canção, assinada por Helio Flanders:

“Beijo Estranho”

(Helio Flanders)

Meu coração queimou devagar

Senti uma vontade subindo do chão

E no chão eu fiz casa até perceber

Uma voz que eu não quis escutar

Meu coração queimou devagar

O teu beijo estranho

Juntou-se ao meu sonho no chão

E no chão eu fiz casa até perceber

Uma voz que eu nunca quis escutar

Talvez fosse a hora de ir

Eu fui morar bem mais perto de mim

Espera eu te contar

Espera eu te dizer

Nunca mais vai fazer

O que você já me fez

Espera eu te contar,

você vai saber

Eu só vou amar quem eu quiser

Espera eu te contar

Espera eu te dizer

Nunca mais vai fazer

O que você já me fez

Espera eu te contar,

você vai saber

Eu só vou amar quem eu quiser

Meu coração queimou devagar

A terra girou e eu senti dentro aqui

Vivi todos os meus dias em ti

Mas hoje eu vivo

Vivi todos os meus dias em ti

Mas hoje eu sigo

Vivi todos os meus dias em ti

Mas hoje eu vivo…

Vivo

em

mim.