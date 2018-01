Trio italiano Shijo X brinca com uma estranheza lynchiana ao desacelerar o tempo no clipe de ‘Eleven’; assista

O olhar, perdido. Entediado, procura no que pousar sua atenção.

Os cartões postais pendurados na parede, detalhes de pessoas desconhecidas ali.

A voz de Laura Sinigaglia, a vocalista do trio italiano Shijo X, é melancólica e detalha o momento. O sintetizador, seu único acompanhamento, transcende a música, chamada Eleven, e traz a sensação de calor.

A cena se monta na cabeça. Tarde abafada. Fim de semana, talvez. Tédio. O tempo vagaroso teima em desacelerar.

É com essa experiência sensorial que o Shijo X encerra seu mais recente disco, Odd Times, um trabalho mais investigativo da trupe italiana surgida em Bolonha, na Itália.

Um disco que trabalha com o estranho, com o avesso. Como se o mundo estivesse, inteiro, alguns graus fora do eixo. E tudo se tornasse um pouco mais torto – talvez esteja, quem sabe?

Eleven, a canção, é o fim dessa experiência, num momento de introspecção maior, solidão e quentura.

A referência a David Lynch está escancarada na canção – o sintetizador tem muita culpa nisso – e o diretor Angelo di Nicola, responsável pela realização do videoclipe, captou a isso.

O vídeo, lançado com exclusividade aqui no blog, transpõe o tempo vagaroso da canção para as imagens.

Foram 11 momentos de gravação, realizados em Abruzos, uma região no centro da Itália. E o número 11 também tem importância aqui: 11 cortes de luz, 11 tomadas. Laura, a vocalista, ficou 13 horas na mesma posição. Isso tudo enquanto a equipe ainda tinha que lidar com insetos e um gatos que surgiu por lá.

Lynch sente prazer em brincar com o esquisito. di Nicola também o fez.

O tempo, em vídeo, segue seu próprio caminho, uma velocidade distinta, vagarosa, como na canção.

O mundo parece girar mais devagar. Pelo menos, nesses 2 minutos e 32 segundos de música. Estranho…

Assista ao videoclipe de Eleven, do trio Shijo X: