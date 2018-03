Trailer de ‘Batman vs Superman’ vaza dias antes do lançamento

Poucos dias antes de chegar oficialmente às telas de cinema e nas telinhas dos computadores, o trailer de Batman vs Superman: A Origem da Justiça vazou e já pode ser encontrado em alguns sites na web.

Trata-se de um vídeo de 2 minutos de duração, cerca de 30 segundos mais curto do que será exibido nas salas IMAX dos Estados Unidos na próxima segunda-feira, 20, quando será realizado o debute oficial das primeiras cenas do esperado longa, com introdução do próprio diretor Zack Snyder. Horas depois, a versão para internet já deve ficar disponível para todo o mundo.

Em respeito aos produtores e realizadores de Batman Vs Superman: A Origem da Justiça, não colocarei aqui o player do vídeo, já que as imagens não estão em uma boa qualidade e, ao que tudo indica, foram registradas através de um telefone celular.

Batman vs Superman: A Origem da Justiça promete ser uma resposta da parceria Warner e DC Comics ao poder de fogo do Marvel Studios. Filmes da Casa de Ideias, como Homem de Ferro, Capitão América e, principalmente, Os Vingadores, têm garantido bilheterias gigantescas e um grande respeito da crítica especializada.

Do outro lado, a DC promove o inédito encontro entre seus dois maiores personagens dos quadrinhos. O filme é uma sequência de O Homem de Aço, também dirigido por Snyder. Nele, a origem do personagem foi recontada de forma mais crua e a cidade de Metrópolis ficou praticamente destruída após a batalha do herói com Zod.

Alguns anos se passaram na cronologia da série até Batman Vs Superman e o Homem Morcego, agora vivido por Ben Affleck, parece não estar muito feliz com as decisões do alter ego de Clark Kent – assim como uma parcela da humanidade, que ainda teme que outros alienígenas como Zod apareçam e causem mais destruição.

O longa ainda terá um papel importante de dar o pontapé inicial na construção da Liga da Justiça nos cinemas. Mulher Maravilha (intepretada por Gal Gadot) e Aquaman (Jason Momoa) estão confirmados no filme. Jesse Eisenberg será Lex Luthor e Jeremy Irons dará vida ao mordomo Alfred.

O elenco ainda tem elenco Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Holly Hunter e Tao Okamoto. O roteiro foi assinado por David S. Goyer (o mesmo da trilogia Batman: O Cavaleiro das Trevas, dirigida por Christopher Nolan) e Chris Terrio, parceiro de Affleck em Argo.

O longa estreia em 25 de março de 2016.