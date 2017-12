‘Thor: Ragnarok’ ganha primeiro trailer com Hulk, humor e Led Zeppelin – será que agora o deus do trovão engrena?

Terceiro filme do herói tem estreia marcada para 2 de novembro de 2017

Capitão América e Homem de Ferro já estão mais do que bem estabelecidos fora dos filmes de Os Vingadores. Faltava a Thor, o deus do trovão interpretado por Chris Hemsworth, brilhar em seu longa-metragem solo. Ao que o novo trailer de ‘Thor: Ragnarok’, essa dívida está prestes a acabar.

A Disney/Marvel Studios lançou o primeiro vídeo do longa, que segue ‘Thor’ (2011) e ‘Thor: O Mundo Sombrio’ (2013), e há uma clara mudança de tom. O humor e a leveza, mesmo diante do caos, é um ponto a favor.

Ragnarok é o filme mais pesado do deus do trovão. Nos quadrinhos, trata-se do fim de Asgard, mundo onde vivem os deuses nórdicos, tal qual Thor, Loki e Odin. Mesmo diante do apocalipse celestial, o trailer trata de trazer piadas e muitas cores.

A Marvel, que não é boba nem nada, aprendeu com a fórmula usada por ‘Guardiões da Galáxia’, disparadamente a melhor produção do seu Universo Cinematográfico. E a usa sem medo na franquia mais frágil.

Não é por acaso que ‘Thor: Ragnarok’ deixou de se passar na Terra e em Asgard e foi para o espaço. A fórmula inclui ainda transformar o protagonista em alguém mais carismático, tal qual Starlord/Peter Quill (vivido por Chris Pratt). Por fim, o que dizer da melhor arma da Marvel em trailer: a escolha da trilha sonora.

Desde o primeiro Homem de Ferro, com ‘Iron Man’, do Black Sabbath, passando até pela viciante Hooked on a Feeling, do Blue Swede, que estava na trilha do primeiro trailer de Guardiões da Galáxia, o Universo Cinematográfico da Marvel costuma ser certeiro na escolha das músicas para seus trailer. No caso de Thor: Ragnarok, a música escolhida é Immigrant Song, do Led Zeppelin.

Thor há seis anos merece um bom filme – até mesmo sua participação nos filmes de Os Vingadores é limitada e seus arcos, costumeiramente, fracos.

Para acrescentar mais sabor ao filme, o diretor Taika Waititi teve à disposição a chance de também adaptar a história Planeta Hulk e enfim descobrimos o paradeiro de Bruce Banner e sua contraparte esverdeada.

Assista ao trailer: