The Baggios acompanha desforra em Las Vegas para clipe divertido de ‘Desapracatado’; assista

Às vezes, pirar é o melhor jeito de esquecer. Deixar pra trás. Seguir adiante.

Às vezes, a ressaca do dia seguinte não ajuda em nada. A dor permanece lá.

Em Desapracatado, o The Baggios canta a tentativa de desforra, o sujeito desiludido, ainda apaixonado, na busca por esquecê-la.

No novo videoclipe da banda, dirigido e editado por Julio Andrade, também vocalista e guitarrista da banda, a desforra vai para Las Vegas, a tal cidade do pecado, capital mundial das farras sem sentido.

O vídeo estreia com exclusividade no blog (assista ao fim do texto).

Acompanhamos, no vídeo, esse personagem interpretado por Carlo Bruno Montalvão, empresário da banda, nessa jornada.

Como uma espécie de Thom Yorke brasileiro – no quesito dança – Montalvão enfileira passos peculiares, divertidos, ao passear por Las Vegas. Seu repertório parece infinito, muito além do básico “dois pra lá, dois pra cá”. O sujeito se esmerou, foi com o rebolado até o chão, sacudiu os ombrinhos, fez air guitar.

Uma aula.

“A ideia nasceu quando passamos por um total de 22 horas nos aeroportos de Chile e México”, conta Andrade. O Baggios voltava de uma turnê por Estados Unidos e Canadá – com oito shows, incluindo a apresentação no festival Pop Montreal, quando, no tédio, Montalvão dançou e Andrade filmou.

Na volta aos EUA, em novembro, desta vez para a acompanhar a cerimônia do Grammy Latino – no qual a banda disputava a categoria de melhor álbum de rock em língua portuguesa com seu excelente e pesado Brutown (2016) – decidiram gravar o vídeo para Desapracatado.

No dicionário, desapracatado significa desiludido, desenganado, esse personagem apaixonado por Salomé. E, quem já viveu uma desilusão amorosa sabe, não é nada fácil esquecer esse encanto.

Por 12 horas, gravaram o vídeo em diferentes pontos da cidade rodeada por deserto. Foram a cassinos e interagiram com vários artistas e fantasiados que infestam as ruas quentes de Vegas.

Andrade editou as imagens com a dinâmica que a música pede, encaixando as alternâncias rítmicas e os passos de dança de Montalvão.

Talvez Salomé não volte, mas a diversão parece ter sido boa.

Assista ao vídeo de Desapracatado: