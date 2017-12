Tamy reinventa o amor de ‘Alice’ e o transforma em uma declaração à filha em novo clipe; assista

A música, ela se transforma, amigos.

Tamy transformou uma mesma canção duas vezes.

Reinventou as certezas de Alice, uma das faixas de Parador Neptúnia, seu quarto disco, lançado neste ano.

Alice foi “emprestada”, como ela diz, por Matheus von Krüger. Na versão dele, gravada em 2014, a canção ardia uma saudade.

No disco da cantora capixaba radicada no Uruguai, a música transborda leveza. O que era saudade, torna-se certeza. Algo que se ganha com a serenidade da interpretação dela.

A imensidão de um amor soa mansa. É a paz da constatação que o sentimento arde, mas de um jeitinho gostoso, que acalanta.

O R&B não forçado, cristalino, se transforma de novo. Agora, com o videoclipe, lançado com exclusividade no blog.

No vídeo, cuja direção é assinada por Brian Ojeda e concepção e curadoria são das uruguaias Camila G. Jettar e Marina Fernandez, Tamy transborda. Abunda com a felicidade de uma gravidez.

Percorre um círculo, enquanto a câmera, em plano sequência, segue a cantora. Conceitualmente, Tamy é o sol. É centro do sistema solar, fonte de luz, calor e vida – como na vida real, ao carregar Maria Julia no ventre.

Mais do que um amor certo de Alice, agora, o sentimento se revela completo. É o anseio por encontrar a vida que é gerada dentro dela.

Ontem, no seu Facebook, Tamy surgiu com a pequenina já nos braços, para anunciar a chegada do clipe de Alice. A completude é tamanha que emociona.

Eu, Maju e Alice! Recadinho especial com uma explosão de fofura no colo! ✨Maju e eu queremos te lembrar que nessa quarta, 06 de dezembro, lançamos o vídeo de ALICE, canção do meu amigo Matheus von Krüger e que faz parte do meu disco Parador Neptunia.Lançamento em primeiríssima mão no blog do Pedro Antunes, do Estadão e depois no meu canal do Youtube! Acompanhe tudo por aqui Publicado por TAMY em Terça-feira, 5 de dezembro de 2017

A partir do videoclipe, Alice, a canção, ganha a forma definitiva para seus versos.

É pleno. Para sempre.

Coisa de mãe e filha.

Assista a Alice, o novo videoclipe de Tamy:

