‘Star Wars’: trailer japonês traz cenas inéditas; confira

J.J. Abrams havia prometido: não teríamos um novo trailer de Star Wars: O Despertar da Força. E o que apareceu online nesta sexta-feira, 6? Um novo trailer!

Trata-se um vídeo promocional para os fãs japoneses – uma prática bastante comum no mundo do entretenimento. Em menos de dois minutos, vemos muito mais sobre o sétimo filme da franquia, que chega nos cinemas de todo o mundo em 17 de dezembro.

A cena mais relevante, talvez, seja essa publicada acima. Nela, Kylo Ren, vilão que parece seguir os passos de Darth Vadder interpretado por Adam Driver, coloca seu sabre de luz perto do pescoço de Rey (Dayse Ridley).

Há também uma nova imagem da princesa Leia (Carrie Fischer) e o momento no qual Rey e Finn (John Boyega) se apresentam formalmente. O trailer também parece mostrar um ataque da tropa que tenta reerguer o Império no planeta Jakku (sim, acostumem-se com este nome).

Mas vamos ao que interessa? Assista ao trailer:

Há poucos dias, foram divulgados os pôsteres que mostram mais detalhes dos personagem da trama, novos e antigos. Confira:

Por fim, deixo aqui o primeiro (e não mais único) trailer do filme: