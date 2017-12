‘Singing, la la la!’ Iggy Pop anuncia disco ao vivo e lança versão incrível do clássico ‘The Passenger’

O álbum Post Pop Depression: Live at the Royal Albert Hall chega às lojas no dia 28 de outubro em CD, DVD Blu-ray

Iggy Pop tem está prestes a fazer 70 anos de idade.

Talvez quem tivesse visto alguma das performances do músico durante os anos de 1970 nunca imaginasse que o senhor Pop estaria vivo até beirar a sétima década de vida.

Mas Iggy está muito bem, obrigado.

E ele escancara a boa forma e espírito roqueiro em uma turnê revigorante ao lado da nova banda – uma super banda, aliás, formada por Josh Homme (Queens of The Stone Age), o guitarrista Dean Fertita (Dead Weather), o baterista Matt Helders (Arctic Monkeys), Troy Van Leeuwen (Queens of the Stone Age) e o baixista Matt Sweeney.

Ancorada no novo e ótimo disco Post Pop Depression, a turnê passou pelo histórico Royal Albert Hall, em Londres. O show foi registrado e chega, em 28 de outubro, às lojas em CD, DVD, Blu-ray e, obviamente, nos formatos digitais.

Para celebrar o anúncio, Iggy quer fazer com que todos cantemos “la la la” com ele, como em The Passenger, um clássico do repertório do padrinho do punk despejado do discaço Lust for Life, de 1977, produzido por ninguém menos do que David Bowie.

O repertório dessa turnê incluí as canções de Post Pop Depression, um disco cuja feitura foi muito bem escondida por Pop e Homme. Ao Estadão, em duas entrevistas concedidas ao longo de 2015, o senhor Pop escondeu o trabalho como poucos. Desviava das perguntas mais incisivas e só prometia ser um “grande projeto” e com uma “ótima banda”. Leia aqui e aqui.

Pouco antes de acabar 2015, Iggy Pop ainda veio a São Paulo para dar uma aula magna de rock and roll. Pertinho do público, ele desfiou hits, deu seus sopapos sonoros e provou estar vivinho da silva. O show, histórico como deveria ser, encerrou a programação da primeira noite do Popload Festival – relembre aqui.

Assista a The Passenger, de Iggy Pop e sua nova banda:

Post Pop Depression: Live at the Royal Albert Hall terá:

1. “Lust For Life”

2. “Sister Midnight”

3. “American Valhalla”

4. “Sixteen”

5. “In The Lobby”

6. “Some Weird Sin”

7. “Funtime”

8. “Tonight”

9. “Sunday”

10. “German Days”

11. “Mass Production”

12. “Nightclubbing”

13. “Gardenia”

14. “The Passenger”

15. “China Girl”

16. “Break Into Your Heart”

17. “Fall In Love With Me”

18. “Repo Man”

19. “Baby”

20. “Chocolate Drops”

21. “Paraguay”

22. “Success”