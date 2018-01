‘Simpsons’ encontra os personagens de ‘Futurama’ em episódio exibido no Brasil

Hora de matar um pouquinho da saudade do humano Fry, a ciclope Leela e o robô insano Bender. O episódio de crossover (como é chamado o encontro de personagens de duas séries distintas) de Simpsons e Futurama, que vai ao ar nesta segunda-feira, 4.

O episódio, chamado inteligentemente de Simpsorama, será exibido no canal por assinatura Fox pela primeira vez no Brasil, a partir das 20h, seguido por uma maratona com grandes episódios das duas séries criadas por Matt Groening.

Convenhamos, o episódio não é nenhuma novidade para qualquer um ligado em alguma das séries. Desde o ano passado, o encontro era alardeado. Muito disso pelo reencontro com os personagens acima citados, cuja série própria chegou ao fim em setembro de 2013.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Simpsorama tem um quê de O Exterminador do Futuro, com um personagem do futuro enviado ao passado para tentar evitar uma catástrofe de nível mundial. Neste caso, é o robô Bender que voltou ao nosso presente para eliminar ninguém menos do que Bart, o filho endiabrado de Homer e Marge.

É bom lembrar que esse não é o primeiro crossover que se passa com a família amarela de Groening. A família Simpson também já encontrou os personagens de Family Guy, criada por Seth Macfarlane.

Futurama é considerado um tiro fora do alvo do criador Matt Groening, mas não é necessário ser tão drástico assim. A série é, aliás, uma injustiçada por um humor menos claro e paspalhão. A sacada de Groening e equipe foi viajar por uma ficção científica e encontrar piadas com um futuro que nenhum de nós gostaria de ter.

Durou 7 temporadas, mas porque saiu na época errada e foi vendida como uma “Simpsons no futuro”. O que não poderia ser mais equivocado. De 1999 para cá, a própria forma de fazer humor mudou. Se lançada hoje, Futurama teria uma chance. Por mais irônico que isso possa parecer.

Assista a trechos do episódios: