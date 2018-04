Scalene expande o terceiro disco, ‘magnetite’, com EP de faixas inéditas e versões acústicas; ouça

Scalene é explosão e calmaria. Tudo ou nada. Ambos, como o movimento da maré, que vem e vai. E, quando chega, é avassalador, leva o que aparece pela frente.

Com o terceiro disco, lançado no ano passado, de nome magnetite, a banda de Brasília estreou novos aspectos da sua sonoridade, acrescentando camadas de R&B e eletrônico às guitarras pesadas que ressoaram tão pesadas nos festivais – independentes ou massivos, como é o caso Rock in Rio 2017.

Para este ano, à véspera de uma apresentação em São Paulo, no Teatro Mars (mais informações ao fim do texto e aqui), o grupo expande o que já era expandido.

Chega, nesta sexta-feira, 20, o EP +gnetite, um trabalho que apresenta, em sete faixas, espalhadas por sete minutos, mais nuances. São três canções inéditas – tempo, zamboni e impulso -, três que ganham versões acústicas – maré, cartão postal e phi -, e uma música registrada em estúdio pela primeira vez, vultos, anteriormente só disponível no disco ao Ao Vivo em Brasília, lançado em 2016.

Da safra nova entregue em +gnetite, a Scalene, formada por Gustavo Bertoni (voz), Tomás Bertoni (guitarra), Lucas Furtado (baixo) e Philipe “Mkk” Nogueira (bateria), entrega a serenidade de tempo, mais atmosférica, e o estouro de zamboni.

impulsos é o meio-termo, com espaços em branco, outros preenchidos com pólvora. “meu impulso em te afastar”, canta Gustavo, numa daquelas canções que vão ser compartilhadas nas redes sociais como “indiretinhas do bem” para anunciar amores confusos.

A já conhecida vultos fez por merecer o formato clean, de estúdio. A sessão acústica do EP entrega a calma, como se fosse o respiro.

Depois da onda, o mar se recolhe, afinal.

Ouça, abaixo, +gnetite, o novo EP da Scalene:

Neste sábado, 21, a Scalene volta a São Paulo no primeiro show do ano na cidade. Com +gnetite, a banda expande o repertório da turnê baseada no terceiro álbum da trupe de Brasília magnetite.

Serviço:

Scalene em São Paulo

Data: 21 de abril, sábado

Horário: a partir das 17h

Local: Teatro Mars l Rua João Passalacqua, 80 – Bela Vista

Ingressos: R$ 40,00 (meia entrada), R$ 60 (camarote promocional), R$ 80,00 (inteira), R$ 120,00 (camarote inteira)

Venda de ingressos aqui