Rincon Sapiência, dono de um dos discos do ano, canta o amor próprio em música inédita; ouça

Em Galanga Livre, Rincon Sapiência transformou vivência em poesia.

Poesia em rima.

Rima em canções.

E canções em um dos melhores discos de rap de 2017.

Passada a turnê pela Europa, em agosto e setembro, quando passou por França, Suécia, Portugal, Espanha, Irlanda e Inglaterra, o rapper volta ao Brasil com uma música inédita.

Autêntico X Excêntrico X Incomparável, a canção, é um grito de independência, autobiográfico, a respeito de saber quem se é.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A faixa, lançada com exclusividade no Outra Coisa, foi escolhida para integrar a a próxima campanha da cervejaria Budweiser por cantar, justamente, a respeito da autenticidade defendida pelo artista.

Há, na música, um “deixe que digam”, como Sapiência o fez na carreira, no caminho que desaguou em Galanga Livre.

“Depois que terminamos o disco fiquei a fim de fazer algum projeto novo e quando surgiu a proposta topei na hora”, diz Sapiência.

Ele segue: “Fiz parte da música no hotel quando fomos pra Belém do Pará, estava com meus equipamentos, produzi e compus. A ideia tem tudo a ver com minha história, com meu perfil dentro do cenário do rap e da música em geral, a inspiração foi o próprio momento que vivo artisticamente.”

“Alma livre, corpo livre, sem dono / Me sinto como um rei mesmo sem trono”, repete Sapiência, como um mantra.

O mantra é dele. Mas se fosse nosso não faria mal a ninguém.

Ouça Autêntico X Excêntrico X Incomparável:

Abaixo, ouça o disco Galanga Livre: