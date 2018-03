Rico Dalasam, Bárbara Eugênia, Scandurra, Garotas Suecas, Luedji Luna e mais: Centro da Terra anuncia programação de 2018

Depois de um 2017 de experimentação – inclusive de formato e de teste de público – a casa de shows Centro da Terra, em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, avança na sua programação musical.

Se antes o som chacoalhava o teatro às segundas-feiras, no projeto chamado de Segundamente, agora também soará nas terças-feiras.

(Por enquanto, a programação musical deste segundo dia da semana ainda não tem nome, mas esperamos que seja tão maneiro quanto a irmã Segundamente.)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já é bastante óbvio que o blog aqui apoia – e muito! – as iniciativas do Centro da Terra e do seu curador de música, Alexandre Matias (o Trabalho Sujo), e, portanto, seguimos aqui a noticiar as novidades e os planos para 2018.

Depois de celebrar as temporadas musicais às segundas-feiras com um showzão que reuniu os artistas que passaram pelo simpático palco do Centro da Terra (faltou Rafael Castro) e realizar uma espécie de “aquecimento” nos primeiros meses do ano com Isabel Lenza, Negro Leo e Papisa, é dada a largada para a temporada de 2018.

Temos, aqui, os nomes dos artistas que integrarão a programação do primeiro semestre deste ano do projeto Segundamente, que consiste em dar aos artistas a chance de realizar quatro shows diferentes, em um mês, sempre às segundas-feiras, a partir das 20h, com ingressos de R$ 15 a R$ 30.

São eles: Bárbara Eugênia (em março), Rico Dalasam (abril), Edgard Scandurra (maio), Cida Moreira (junho) e Vítor Araújo (julho).

Cada um terá a chance de experimentar projetos que, no futuro, podem desaguar em um álbum, como foi o caso de Action Lekking, aquela belezinha louca de Negro Léo, arranhada na temporada realizada em Perdizes.

Bárbara, que no ano passado tocou o disco Vida Ventureira durante a temporada de Tatá Aeroplano, tem mostrado que há novidades vindo por aí nas suas redes sociais e lançou, recentemente, essa delicinha versão de Sintonia, do Moraes Moreira, com participação de Junio Barreto:

Rico Dalasam segue por um caminho muito seguro dentro do ambiente pop como um artista em ascensão. De Scandurra sempre esperamos grandes canções – em 2015 ele lançou Est, com Silvia Tape, e é lindo.

Cida Moreira, por sua vez, não é dona de uma voz, ela tem um torpedo de emoções instalado cordas vocais. Letal.

Vitor Araújo, ao piano, fez um estrondo com Levaguiã Terê, seu disco de 2016. E promete ser grande nesta temporada no Segundamente.

Como anunciado no começo do texto, o Centro da Terra também passa a ter atrações musicais às terças-feiras. Segundo Matias, a ideia da programação nesses dias é “não prender os artistas no formato da segunda”. “Podem rolar temporadas normais”, diz ele.

Nessa escalação, virão: o projeto dos irmãos Cappi, do Hurtmold, numa aproximação com a canção chamado MDM Duo (em março); a poderosa, de palco, de alma e de som Luedji Luna (abril), o trompete derretido de Guizado (maio); o sabor trópico-dançante do Garotas Suecas (junho), cada vez mais a vontade com sua própria sonoridade; e o afiado Corte (julho), cuja voz de Alzira E encontra a inventividade de Marcelo Dworecki e o resultado sangra.

+++ Siga o autor e conheça o ‘Tem um Gato na Minha Vitrola’, um programa de música feito diretamente nos stories do Instagram

O Centro da Terra fica na R. Piracuama, 19, Sumaré, e os shows começam sempre às 20h (horário duro para o autor, deixo aqui esse desabafo, rs).

Para ficar mais fácil, vou separar a programação pelos meses, numa listinha. E já se programe:

Março

Às segundas: Barbara Eugenia

Às terças: MDM Duo

Abril

Às segundas: Rico Dalasam

Às terças: Luedji Luna

Maio

Às segundas: Edgar Scandurra

Às terças: Guizado

Junho

Às segundas: Cida Moreira

Às terças: Garotas Suecas

Julho

Às segundas: Vitor Araújo

Às terças: Corte

Abaixo, as fotos individuais lindíssimas feitas pelo Nino Andrés com os artistas que estarão no Centro da Terra em 2018: