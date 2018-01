Rapper Pizzol passeia pelas vias dos amores tortos em EP ‘Ruby’; ouça

‘Ruby’, com quatro músicas, é inspirado pela personagem de mesmo nome interpretada por Rosario Dawson, no filme Kids, de 1995

O amor não é só sorriso. Nem só gozo. Amores, por vezes, são tortos.

“Tempestade vindo, meu castelo ruindo /

E você me induzindo a dizer te amo”

Logo nos primeiros versos de do EP Ruby, o rapper Pizzol já escancara a real. As canções que chegam a seguir, lançadas pelo selo CEIA Ent., não vão tocar naquele lugar confortável, da troca de olhares bobos e sorrisos fácies.

Não, não. Ruby é bruto. Brutal, mesmo. Acapachante na sua proposta despejada já na primeira música, Intro (Dúvida).

“Escrever sobre amor se ainda prefiro a luxúria”, versa Pizzol.

E sua voz soa com angústia. Como conflito, a busca pela compreensão de como as duas palavras com quatro letras, amor e sexo, se relacionam. Às vezes, são conectadas, noutras, estão em dois cantos bem distantes.

Com quatro músicas, o Ruby é uma aventura sonora de Pizzol. Ele se propôs a nadar contra a temática das músicas de amor iluminadas.

Com ele, falta luz. O amor é um caminho torto, às vezes sem volta. Suado, transado, arrependido.

A atmosfera é noturna é construída pela escolha instrumental de Pizzol. Somente a faixa Achei faz o uso de samples. No restante, o rapper que também assina a produção do disco, foi erguida com synths de instrumentos virtuais.

Nessa jornada breve, de quatro canções, Pizzol se testa como compositor de amor e sentimentos. Encontrou um outro lugar. Um espaço sem claustrofóbico onde a inocência é repelida ou expelida.

Ouça, com exclusividade no Outra Coisa, o disco Ruby:

