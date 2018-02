Quando ‘Mad Max’ e ‘Hora da Aventura’ se encontram? Fofura, carros e explosões

O novo Mad Max pode não ter sido um sucesso estrondoso de bilheteria. O que é uma pena, de qualquer forma. Mas a nova aventura de George Miller é de tirar o fôlego e deixou alguns fãs, como este que vos escreve, sem ar ao longo daquelas mais de duas horas.

O blog Trabalho Sujo, do amigo e grande jornalista Alexandre Matias, publicou nesta quarta-feira, 19, um encontro entre a velocidade dos carrões, explosões e visceralidade do novo Mad Max com a fofura psicodélica da animação A Hora da Aventura. O resultado você pode ver aqui no vídeo aqui:

O vídeo, assinado pelo animador Egor Zghun, foi inspirado no trabalho de ilustração de um artista norte-americano chamado City of Pyramids, que criou os pôsteres que podem ser vistos na galeria abaixo. “Ele me contatou há uma semana. Eu estou impressionado. Ele foi capaz de dar vida a essas imagens.”