Por amor a Spock; assista ao trailer do documentário que conta a trajetória de Leonard Nimoy

Adam Nimoy, filho do icônico Leonard Nimoy, ator que deu vida ao personagem Spock, de Star Trek, prepara um documentário para contar a história daquele que eternizou o gesto de “vida longa e próspera” – estender a mão com os dedos indicador e médio para um lado, anelar e mindinho para o outro, treine aí, com a foto abaixo.

Adam comanda o documentário chamado For The Love Of Spock com o intuito de mostrar como ator e personagem se fundiram ao longo de cinco décadas de história – desde quando Star Trek ainda era chamada, no Brasil, por Jornada das Estrelas.

A presença do filho no filme, por sua vez, traz um olhar pessoal e próximo a respeito daquela figura que, nas telonas e telinhas, era metade humana, metade vulcan – ou seja, metade emotiva, metade emocional.

O trailer divulgado recentemente do documentário evidencia, inclusive, a vontade de Nimoy em fazer com que Spock e Star Trek realmente funcionassem, a ponto de deixar a família de lado durante os anos mais intensos.

Assista ao vídeo:

Nimoy morreu em 2015, aos 83 anos.